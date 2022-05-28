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Кадыров сообщил об отправке в Донбасс новой группы добровольцев

Глава Чечни Кадыров сообщил об отправке в Донбасс из Грозного новой группы добровольцев
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале об отправке в Донбасс новой группы добровольцев из Грозного.

«У них нет корыстных целей. Не ради званий и орденов они отправляются в зону спецоперации. Они выбирают этот путь по зову сердца», — написал глава республики. Кадыров выразил гордость за то, что новые группы добровольцев выдвигаются из Грозного каждую неделю.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что Польша рискует стать былью также быстро как стала страной, «если не перестанет тявкать». По его словам, сообщения западных СМИ о провальных пытках российских войск взять Донбасс являются ложными, и «на деле обстановка прямо противоположная». До этого он призвал Польшу забрать вооружение и наемников с территории Украины, отметив, что власти страны «начали «нехорошие игры» с Россией.

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Марина Совина
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