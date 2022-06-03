Гражданина Узбекистана осудили на восемь лет за финансирование ИГ

Гражданина Узбекистана Эшонкулова осудили на 8 лет за финансирование террористов ИГ

Военный суд приговорил гражданина Узбекистана Жавохира Эшонкулова к восьми годам колонии строгого режима за финансирование запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

В 2021 году он был задержан сотрудниками спецслужбы. Было установлено, что с 2013 года мужчина был объявлен в международный розыск за вербовку боевиков и отправку их в лагеря международной террористической организации на территории Афганистана и Пакистана.

Российская сторона пыталась экстрадировать его на родину, однако Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вместе с правозащитными структурами, имеющими статус иноагентов, помешали это сделать. Из-за этого Эшонкулов в течение нескольких лет вел противоправную деятельность на территории России.

Ранее сообщалось, что боевиков ИГ осудили на 20 лет за подготовку терактов в Ингушетии. На мероприятиях, запланированных в рамках спортивных состязаний, боевики намеревались использовать огнестрельное и холодное оружие, ножи и топоры.