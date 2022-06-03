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Вирусолог назвал способ снизить волну COVID-19 в России осенью

Вирусолог Чумаков назвал вакцинацию детей способом снизить волну COVID-19 осенью

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Избежать серьезного подъема заболеваемости COVID-19 в России осенью поможет вакцинация детей от коронавируса. Такой способ снизить волну инфекции назвал вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков, сообщает Ura.ru.

«Дети до этого не вакцинировались, поэтому они по-прежнему являются группой риска заражения и распространения. Пандемия временно прошла, но с точки зрения перспективы скоро вернется очередная волна. Поэтому, если будут вакцинировать детей, будет не такая сильная волна», — сказал Чумаков.

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Он порекомендовал сделать детям прививку, потому что вирус опасен для них. После вакцинации не должно быть побочных эффектов — она, по утверждению вирусолога, переносится легко.

Ранее иммунолог Николай Крючков предрек новую волну COVID-19 осенью из-за снятия коронавирусных ограничений в российских регионах. Он подчеркнул, что россияне сейчас оказались в очень уязвимом положении перед вирусом.

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Анастасия Шейкина
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