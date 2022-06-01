Иммунолог назвал последствия снятия ковидных ограничений

Иммунолог Крючков предрек новую серьезную волну COVID-19 осенью из-за снятия ограничений

Генеральный директор компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в беседе с «Лентой.ру» назвал последствия снятия ковидных ограничений в российских регионах и предрек новую серьезную волну COVID-19 осенью. По его мнению, отказываться от коронавирусных ограничений еще рано.

По словам специалиста, россияне сейчас оказались в очень уязвимом положении перед коронавирусом.

История [с ковидом] уже на исходе, но один-два серьезных витка еще могут быть Николай Крючков кандидат медицинских наук

«Никаких ограничений нет, уровень коллективного иммунитета падает, инфекция, по сути, объявлена сезонным ОРВИ. С высокой вероятностью осенью мы окажемся не готовы к такому неблагоприятному развитию ситуации. Фактически все, на что мы сейчас надеемся, — это благоприятное стечение внешних обстоятельств», — сказал он.

Исходя из реальной ситуации, сегодня надо серьезно заниматься вакцинацией. А когда снимаются все ограничения и ковид объявляется сезонной инфекцией, никакого стимула вакцинироваться ни у кого нет Николай Крючков кандидат медицинских наук

Несмотря на то что сейчас существуют естественные обстоятельства, которые сдерживают рост заболеваемости, осенью новая волна почти неизбежна, считает Крючков.

Я считаю вероятным приход новой волны наподобие омикрона. Это будет скорее вызвано потомками дельты, чем потомками омикрона. Скорее всего, это будет яркая волна, а не просто повышение заболеваемости Николай Крючков кандидат медицинских наук

«Если бы были маски и другие ограничения, нам бы еще больше удалось снизить заболеваемость, плюс это еще бы стимулировало людей идти вакцинироваться. Сейчас сохраняются "естественные" ограничения — каникулы у студентов и школьников, отпуска у людей, разгрузка городов в часы пик. У нас сейчас без серьезных ограничений вовсю работают противоэпидемические факторы и будут так работать до начала сентября, но дальше векторы этих факторов сменятся на противоположные. К этому времени у нас коллективная защита будет еще ниже, а за лето есть высокая вероятность, что появится какая-то линия с улучшенными с точки зрения вируса свойствами», — заключил он.

1 июня власти Ростовской области отменили все ковидные ограничения, введенные еще в 2020 году. Ранее на такой же шаг пошли в Пермском крае, передает kp.ru. С 6 июня необязательным станет ношение масок в Крыму, а в Севастополе, по данным ТАСС, — с 1 июня. 30 мая масочный режим и социальную дистанцию отменили в Ставропольском крае.