В российском регионе полностью сняли коронавирусные ограничения

Губернатор Ставропольского края полностью снял коронавирусные ограничения в регионе

В Ставропольском крае полностью сняли коронавирусные ограничения. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщила пресс-служба губернатора российского региона Владимира Владимирова.

Он уточнил, что ослабить эпидемиологические меры позволила стабилизировавшаяся ситуация с COVID-19. «Мы сняли все региональные ограничительные меры, связанные с коронавирусом», — объяснил глава края.

При этом в пресс-службе отметили, что в регионе продолжат действовать те меры профилактики, которые были установлены Роспотребнадзором на федеральном уровне.

Ранее аналогичное решение приняли в еще одном российском регионе — Свердловской области. По данным регионального оперштаба, отмена ограничительных мер не касается только масочного режима. Кроме того, в регионе не понадобятся ковид-сертификаты для посещения музеев и государственных учреждений.