В Москве началась объявленная мэром Собяниным «амнистия» за нарушение мер по коронавирусу

В Москве началась «ковидная амнистия» — начиная с 1 июня с жителей столицы перестанут требовать оплатить назначенные им штрафы за нарушение ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, а также вернут деньги за часть уже погашенных взысканий. Об этом мэр Сергей Собянин написал в своем блоге.

Он уточнил, что наказания были призваны спасать здоровье и жизни граждан, и данная мера внесла ощутимый вклад в борьбу с пандемией COVID-19. Сейчас эта опасность миновала, и перед городом стоят другие вызовы и проблемы, отметил Собянин.

«Мы видим падение реальных доходов граждан. Поэтому я принял решение объявить ковидную амнистию», — указал мэр.

Глава города уточнил, что в качестве компенсации штрафов предусмотрены субсидии для бизнеса и граждан. Однако, отметил он, столичные власти не станут возвращать деньги за штрафы, назначенные за нарушение режима изоляции в период заболевания — по мнению мэра, выходя из дома, зараженный человек сознательно подвергал опасности жизнь и здоровье других людей.

«В общей сложности мы прекратим взыскание или возвратим порядка 13,6 миллиарда рублей, что в нынешних условиях станет ощутимой мерой поддержки для бизнеса и москвичей», — заявил Собянин.

Для возврата денег нужно обратиться в центры «Мои документы» до конца 2022 года, предъявив постановление о назначении административного наказания и документ, подтверждающий уплату штрафа. Формы заявлений размещены на портале mos.ru.

С 15 марта в столице отменено обязательное ношение масок в магазинах, торговых центрах, общественном транспорте и на рабочих местах. Также больше не действуют обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях, в том числе измерение температуры сотрудников и установка разделительных перегородок.