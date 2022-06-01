В Крыму отменили обязательное ношение медицинских масок

Глава Крыма Аксенов отменил обязательное ношение масок в республике

В Крыму с 6 июня будет отменено обязательное ношение медицинских масок. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«В связи с улучшением эпидемиологической обстановки принято решение об отмене с 6 июня обязательного масочного режима в Республике Крым», — написал он.

По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, на территории региона за последние сутки выявили 37 случаев заболевания COVID-19, днем ранее их количество составило 28. Кроме того, за 24 часа госпитализировали девять человек, еще один пациент с коронавирусом скончался, 143 выздоровели.

Ранее коронавирусные ограничения полностью сняли в Ставропольском крае. Губернатор региона Владимир Владимиров уточнил, что ослабить эпидемиологические меры позволила стабилизировавшаяся ситуация с COVID-19.

Аналогичные меры принял губернатор Ростовской области Василий Голубев, который отменил с 1 июня действие в регионе 272-го постановления регионального правительства, предусматривавшего меры по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности жителей в период пандемии COVID-19.