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В российском регионе сняли все ограничения по коронавирусу

В Ростовской области сняли все региональные ограничения по коронавирусу
Василий Голубев

Василий Голубев. Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

В Ростовской области сняли все ограничения, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«Только что подписал документ, отменяющий с 1 июня действие в Ростовской области 272-го постановления регионального правительства», — написал глава области.

Постановление утвердили в апреле 2020 года. Оно описывало меры по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности жителей в период пандемии COVID-19, включая социальное дистанцирование, ношение масок и перчаток.

Ранее в Ставропольском крае полностью сняли коронавирусные ограничения. Губернатор региона Владимир Владимиров уточнил, что ослабить эпидемиологические меры позволила стабилизировавшаяся ситуация с COVID-19. При этом в регионе продолжат действовать те меры профилактики, которые были установлены Роспотребнадзором на федеральном уровне.

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Никита Абрамов
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