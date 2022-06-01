В российском регионе сняли все ограничения по коронавирусу

В Ростовской области сняли все региональные ограничения по коронавирусу

В Ростовской области сняли все ограничения, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«Только что подписал документ, отменяющий с 1 июня действие в Ростовской области 272-го постановления регионального правительства», — написал глава области.

Постановление утвердили в апреле 2020 года. Оно описывало меры по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности жителей в период пандемии COVID-19, включая социальное дистанцирование, ношение масок и перчаток.

Ранее в Ставропольском крае полностью сняли коронавирусные ограничения. Губернатор региона Владимир Владимиров уточнил, что ослабить эпидемиологические меры позволила стабилизировавшаяся ситуация с COVID-19. При этом в регионе продолжат действовать те меры профилактики, которые были установлены Роспотребнадзором на федеральном уровне.