Американский генерал увидел угрозу для США в новом оружии России

Американский генерал Ванхерк заявил, что новое оружие России представляет угрозу для США

Глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и Северного командования вооруженных сил США (USNORTHCOM) Глен Ванхерк увидел серьезную угрозу для США в новом оружии России, об этом сообщила газета Washington Times.

Генерал заявил в ходе выступления перед Конгрессом, что Россия и Китай ускорили развертывание оружия, угрожающего Соединенным Штатам, при этом «главная военная угроза» исходит со стороны Москвы.

Ванхерк выразил опасения, что гиперзвуковое оружие, российские межконтинентальные и крылатые ракеты большой дальности, ранее поставленные на вооружение страны, могут поразить территорию США из воздушного пространства России.

По словам генерала, также представляет угрозу развертывание подводных лодок класса «Ясень». Командующий указал, что в настоящее время Вашингтон стоит перед самым стратегически сложным набором задач в истории.

«Откровенно говоря, моя способность выполнять миссии, возложенные на USNORTHCOM и NORAD, ослабла и продолжает ослабевать», — резюмировал Ванхерк.

Ранее стало известно, что первым штатным носителем гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон» станет фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350, корабль войдет в состав Северного флота до конца 2022 года. Об этом сообщил командующий флотом адмирал Александр Моисеев.

