Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Американский генерал увидел угрозу для США в новом оружии России

Американский генерал Ванхерк заявил, что новое оружие России представляет угрозу для США

Фото: Unsplash.com

Глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и Северного командования вооруженных сил США (USNORTHCOM) Глен Ванхерк увидел серьезную угрозу для США в новом оружии России, об этом сообщила газета Washington Times.

Генерал заявил в ходе выступления перед Конгрессом, что Россия и Китай ускорили развертывание оружия, угрожающего Соединенным Штатам, при этом «главная военная угроза» исходит со стороны Москвы.

Материалы по теме:
Техника специальной операции: какое оружие используют российские военные на Украине?
Техника специальной операции:какое оружие используют российские военные на Украине?
25 марта 2022
Токсичный актив. Искусственный интеллект создал десятки тысяч видов смертоносного оружия. Почему эта технология опасна?
Токсичный актив.Искусственный интеллект создал десятки тысяч видов смертоносного оружия. Почему эта технология опасна?
25 марта 2022

Ванхерк выразил опасения, что гиперзвуковое оружие, российские межконтинентальные и крылатые ракеты большой дальности, ранее поставленные на вооружение страны, могут поразить территорию США из воздушного пространства России.

По словам генерала, также представляет угрозу развертывание подводных лодок класса «Ясень». Командующий указал, что в настоящее время Вашингтон стоит перед самым стратегически сложным набором задач в истории.

«Откровенно говоря, моя способность выполнять миссии, возложенные на USNORTHCOM и NORAD, ослабла и продолжает ослабевать», — резюмировал Ванхерк.

Ранее стало известно, что первым штатным носителем гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон» станет фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350, корабль войдет в состав Северного флота до конца 2022 года. Об этом сообщил командующий флотом адмирал Александр Моисеев.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Медведев пригрозил Киеву ударом при использовании оружия США против России
NYT сообщила о планах Байдена встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии
Американский генерал увидел угрозу для США в новом оружии России
Экономисты предрекли ЕС инфляционное цунами из-за новых санкций против России
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье выросло
В Германии назвали два способа для России обойти нефтяные санкции Евросоюза
Муж и жена привели в дом любовницу и воспитывают детей вместе с ней
Доктор Павлова перечислила топ-5 способов улучшить мозговую деятельность
Медведев порассуждал о невозможности ядерной войны
Установлена личность застреленного киллером в центре Москвы бизнесмена
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.