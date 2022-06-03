Для тушения пожара в бизнес-центре в Москве направили вертолеты

МЧС сообщило, что вертолеты Ка-32 направлены к месту пожара в бизнес-центре в Москве

Для тушения пожара на западе Москвы в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» направлены вертолеты. Об этом сообщает МЧС в Telegram-канале.

«На место пожара направлены вертолеты Ка-32», — говорится в сообщении министерства.

О пожаре в бизнес-центре столицы, которому присвоили максимальный, пятый ранг сложности, стало известно утром в пятницу, 3 июня. На место происшествия прибыл глава МЧС Александр Куренков. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил принять меры по эвакуации людей из горящего здания и по ликвидации пожара.

По данным МЧС, из горящего здания удалось спасти 120 человек. Внутри могут оставаться люди, спасатели продолжают поисковую операцию.