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Для тушения пожара в бизнес-центре в Москве направили вертолеты

МЧС сообщило, что вертолеты Ка-32 направлены к месту пожара в бизнес-центре в Москве

Для тушения пожара на западе Москвы в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» направлены вертолеты. Об этом сообщает МЧС в Telegram-канале.

«На место пожара направлены вертолеты Ка-32», — говорится в сообщении министерства.

О пожаре в бизнес-центре столицы, которому присвоили максимальный, пятый ранг сложности, стало известно утром в пятницу, 3 июня. На место происшествия прибыл глава МЧС Александр Куренков. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил принять меры по эвакуации людей из горящего здания и по ликвидации пожара.

По данным МЧС, из горящего здания удалось спасти 120 человек. Внутри могут оставаться люди, спасатели продолжают поисковую операцию.

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Анастасия Шейкина
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