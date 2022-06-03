Кремль заявил о ежедневном опыте во время спецоперации

Песков заявил, что каждый день спецоперации добавляет опыт российским войскам

Каждый день проведения специальной военной операции добавляет опыт российским войскам, который они затем используют. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Так, представитель Кремля прокомментировал в том числе ситуацию с заводом «Азот» в Северодонецке, где находятся Вооруженные силы Украины (ВСУ).

«Вопрос тактики и даже стратегии все-таки лучше задавать в министерство обороны. Но, разумеется, каждый день ведения специальной военной операции добавляет новый опыт. И, конечно, этот опыт используется в ходе продолжения этой операции», — объяснил Песков в ответ на вопрос, будет ли президент России Владимир Путин обсуждать тактику российских войск касательно предприятия «Азот».

Ранее Дмитрий Песков заявил, что во время спецоперации России на Украине уже достигнуты определенные результаты. При этом она будет продолжаться до достижения всех поставленных целей.