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Рядом с «Азовсталью» прогремел взрыв

В море рядом с заводом «Азовсталь» в Мариуполе прогремел взрыв, пострадавших нет
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Александр Ермошенко / Reuters

Взрыв прогремел в море неподалеку от территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, передает РИА Новости.

По данным корреспондента, взрыв произошел в нескольких десятках метров от пляжа, столб воды после детонации поднялся на 30 метров. Пострадавших нет, в это время рядом с местом взрыва людей не было. Предположительно, в море взорвалась мина от столкновения с крупной рыбой.

С конца мая в акватории порта Мариуполя работают российские саперы. Работы в море ведутся параллельно с разминированием территории «Азовстали». Всего в районе побережья Азовского моря уже уничтожили свыше 300 мин и других боеприпасов, все они ликвидируются на месте.

24 мая Минобороны РФ сообщило, что российские саперы полностью разминировали от взрывоопасных предметов участок побережья Азовского моря, прилегающий к порту Мариуполя.

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Ксения Богачева
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