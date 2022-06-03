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ФСБ пресекла деятельность религиозно-экстремистской ячейки

Под Владимиром сотрудники ФСБ пресекли деятельность религиозно-экстремистской ячейки

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Сотрудники УФСБ по Владимирской области пресекли деятельность религиозно-экстремистской ячейки, организованной тремя выходцами из республики Центральной Азии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что экстремисты были сторонниками запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство». Лидер ячейки размещал в одной из групп мессенджера Telegram материалы, пропагандирующие идеологию террористов.

В апреле в отношении сообщников возбудили дело по статье 205 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности») УК РФ. Главу группы отправили в СИЗО, а остальных членов ячейки выдворили за пределы России с закрытием въезда.

3 июня стало известно, что в Красноярском крае сотрудники ФСБ задержали троих граждан Узбекистана по подозрению в участии в запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад».

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Елизавета Новикова
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