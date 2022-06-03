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ФСБ задержала троих иностранцев за участие в террористической организации

ФСБ задержала троих членов террористической организации из Узбекистана в Красноярском крае

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Красноярском крае сотрудники ФСБ задержали троих граждан Узбекистана по подозрению в участии в запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Иностранцы собирали деньги для боевиков и радикалов, а также вербовали новых членов на территории региона. Двоих предполагаемых преступников задержали на съемной квартире в Канске, третьего — в аэропорту Красноярска, он пытался вылететь за границу, чтобы попасть в лагерь джихадистов и пройти там подготовку.

В отношении них возбудили дело по статье 205 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Сообщников поместили в СИЗО.

Ранее стало известно, что суд приговорил иностранного студента Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева к восьми годам колонии строгого режима за финансирование запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад».

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Елизавета Новикова
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