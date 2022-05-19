Студента российского вуза осудили на восемь лет за финансирование террористов

Студента ОГУ имени Тургенева осудили на восемь лет за переводы денег террористам в Сирии

Суд приговорил иностранного студента Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева к восьми годам колонии строгого режима за финансирование запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба УФСБ России по региону.

По данным спецслужбы, молодой человек неоднократно переводил деньги на счета террористов. Преступление выявили сотрудники ФСБ.

Ранее стало известно, что в Москве возбудили дело в отношении 23-летнего молодого человека, обвиняемого в содействии терроризму. По данным следствия, с октября по декабрь 2021 года фигурант осуществлял сбор средств на свою карту и переводил их на расчетные счета членов международной террористической организации, запрещенной в России. При этом россиянин знал, что боевики будут использовать эти деньги для подготовки к совершению терактов.