Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Студента российского вуза осудили на восемь лет за финансирование террористов

Студента ОГУ имени Тургенева осудили на восемь лет за переводы денег террористам в Сирии

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Суд приговорил иностранного студента Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева к восьми годам колонии строгого режима за финансирование запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба УФСБ России по региону.

По данным спецслужбы, молодой человек неоднократно переводил деньги на счета террористов. Преступление выявили сотрудники ФСБ.

Ранее стало известно, что в Москве возбудили дело в отношении 23-летнего молодого человека, обвиняемого в содействии терроризму. По данным следствия, с октября по декабрь 2021 года фигурант осуществлял сбор средств на свою карту и переводил их на расчетные счета членов международной террористической организации, запрещенной в России. При этом россиянин знал, что боевики будут использовать эти деньги для подготовки к совершению терактов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
«Макдоналдс» нашел покупателя на свой бизнес в России
Восьмилетний мальчик покончил с собой в день рождения матери
Официант разбогател благодаря услышанным много лет назад числам
Украина арестовала активы России и Белоруссии на миллиард долларов
Названа трендовая обувь на лето 2022 года
Турция предложила НАТО сменить основную задачу альянса
На поддержку грузоперевозок в России выделят миллиарды рублей
Диетолог рассказала о неожиданном неприятном последствии отказа от ужина
Джордж Буш заявил об обязанности Михаила Саакашвили воевать против русских
Российские судьи пропустят чемпионат мира по футболу в Катаре
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.