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Россиянина задержали за сбор денег для террористов

В Москве 23-летнего молодого человека обвинили в переводе денег террористам

Фото: Shutterstock

В Москве возбудили дело в отношении 23-летнего молодого человека, обвиняемого в содействии терроризму. Об этом в четверг, 14 апреля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным следствия, с октября по декабрь 2021 года фигурант осуществлял сбор средств на свою карту и переводил их на расчетные счета членов международной террористической организации, запрещенной в России. При этом россиянин знал, что боевики будут использовать эти деньги для подготовки к совершению терактов.

Сейчас решается вопрос о помещении молодого человека в СИЗО на время расследования.

12 апреля стало известно, что в Хабаровском крае сотрудники ФСБ задержали 20-летнего мигранта из Средней Азии, финансировавшего запрещенную в России международную террористическую организацию «Катиба Таухид валь-Джихад».

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Елизавета Новикова
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