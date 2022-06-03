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Захарова назвала дезинформацией сведения о препятствовании Россией вывозу зерна

Захарова назвала дезинформацией сведения о препятствовании Россией вывозу зерна с Украины

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Вывозу зерна с украинской территории мешают мины, установленные Вооруженными силами Украины, а не что-либо еще. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты,ру».

Дипломат назвала дезинформацией сведения о препятствовании Россией вывозу зерна морским путем. «Взрывные устройства ставятся ВСУ повсеместно, включая сельскохозяйственные угодья, портовые сооружения, морские акватории. Российские военные, напротив, проводят работы по их деактивации, и уже разминировано около двух тысяч гектар. Порты в Мариуполе и Бердянске возобновили свою работу после того, как военные России и ДНР расчистили от взрывоопасных и иных предметов их территорию и фарватер», — рассказала Захарова.

Ранее Захарова заявила, что Москва готова поставлять зерно всем нуждающимся странам, но для эффективной борьбы с мировым голодом и решения проблем продовольственной безопасности необходимо снять санкции Запада против России. «Если США и ЕС действительно хотят решить проблему мирового голода — они должны отменить соответствующие рестрикции, это очевидно», — призвала дипломат.

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Виктория Кондратьева
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