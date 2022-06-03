Во время съемок в России Зеленский называл россиян «нищебродами»

Работавшая с Зеленским продюсер рассказала о его оскорблениях в адрес россиян

Продюсер Олеся Сазыкина поделилась подробностями совместной работы с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским, который во время съемок в России называл россиян «нищебродами». Об этом кинодеятель заявила в интервью Пятому каналу.

Продюсер рассказала, что познакомилась с будущим политиком на международном конкурсе «Новая волна», где он выступал ведущим. Тогда Сазыкина охарактеризовала его как «недооцененного маленького человечка».

После этого кинодеятель сотрудничала с Зеленским еще в четырех проектах. При этом каждый раз коллеги бывшего артиста по съемочной площадке замечали его неадекватное поведение, которое пытались объяснить полученными в детстве травмами.

«И он все время говорил: "На меня надо молиться, я вообще самый лучший, вы здесь вообще нищеброды», — сообщила Сазыкина. Она добавила, что очень часто с высказываниями Зеленского не были согласны окружающие, а потому бывший актер вступал в открытые конфликты и даже драки.

Ранее работавшая с нынешним президентом Украины продюсер рассказала о его требовании называть себя богом.