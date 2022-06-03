Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Работавшая с Зеленским продюсер рассказала о его требованиях

Работавшая с Владимиром Зеленским продюсер рассказала о его требовании называть себя богом

Фото: Компания «Леополис» / РИА Новости

Российский продюсер Олеся Сазыкина рассказала о совместной работе с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом кинодеятель рассказала «Пятому каналу».

Продюсер поведала, что работала вместе с будущим политиком в четырех проектах и уже тогда неоднократно замечала странное поведение Зеленского. «Мы все его называли гномиком, потому что были у него определенные амбиции, обиженный человек на свою внешность и на свое поведение. Да, такой всегда шутил, анекдоты рассказывал, но в качестве поведения у него была нехватка. Это было связано с какой-либо травмой, потому что он реально был пришибленным», — заявила Сазыкина.

Кинодеятель также добавила, что некоторые поступки бывшего участника КВН также вызывали вопросы: артист мог резко начать требовать к себе особого обращения. «Он идет на площадку и резко разворачивается обратно: "Меня надо попросить хорошенько". Спрашиваю: "А это как?". Из серии — на колени упасть, сказать — ваше величество. И он все время говорил: "Мое имя, мое имя — это вообще царь, бог, на меня надо молиться, я вообще самый лучший"», — вспомнила Сазыкина.

Ранее Кремль ответил на вопрос о возможности встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским.

Время роста


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Мощный пожар произошел в бизнес-центре на западе Москвы
В сети опубликовали видео начала пожара в офисном здании в Москве
Для тушения пожара в бизнес-центре в Москве направили вертолеты
Стало известно о пострадавших при мощном пожаре в бизнес-центре в Москве
В США призвали Европу помочь Вашингтону в конкуренции с Пекином
Названо количество спасенных из пожара в Москве людей
Названо число спасенных из горящего московского бизнес-центра людей
Названа предварительная причина крупного пожара в офисном здании в Москве
Дженнифер Лопес появилась на публике без макияжа и вызвала споры в сети
В ДНР заявили об отражении попытки прорыва ВСУ в Донбассе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.