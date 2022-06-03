Работавшая с Зеленским продюсер рассказала о его требованиях

Работавшая с Владимиром Зеленским продюсер рассказала о его требовании называть себя богом

Российский продюсер Олеся Сазыкина рассказала о совместной работе с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом кинодеятель рассказала «Пятому каналу».

Продюсер поведала, что работала вместе с будущим политиком в четырех проектах и уже тогда неоднократно замечала странное поведение Зеленского. «Мы все его называли гномиком, потому что были у него определенные амбиции, обиженный человек на свою внешность и на свое поведение. Да, такой всегда шутил, анекдоты рассказывал, но в качестве поведения у него была нехватка. Это было связано с какой-либо травмой, потому что он реально был пришибленным», — заявила Сазыкина.

Кинодеятель также добавила, что некоторые поступки бывшего участника КВН также вызывали вопросы: артист мог резко начать требовать к себе особого обращения. «Он идет на площадку и резко разворачивается обратно: "Меня надо попросить хорошенько". Спрашиваю: "А это как?". Из серии — на колени упасть, сказать — ваше величество. И он все время говорил: "Мое имя, мое имя — это вообще царь, бог, на меня надо молиться, я вообще самый лучший"», — вспомнила Сазыкина.

Ранее Кремль ответил на вопрос о возможности встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским.

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