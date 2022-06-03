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Лукашенко заявил о серьезном конфликте между Зеленским и украинскими военными

Президент Лукашенко заявил о назревании серьезного конфликта между Зеленским и ВСУ
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Между президентом Украины Владимиром Зеленским и украинскими военными назревает серьезный конфликт, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Польша — вы видите — и туда и сюда: и примем беженцев, и не примем, и деньги дайте, и через нас деньги в Украину. Уже договорились до того, что западную Украину готовы оттяпать. Оттяпать не получится. Уже в Украине, по моим данным, между Зеленским и украинскими военными начинается серьезное противостояние и конфликт», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что военные как никто понимают, что такое конфликт с Россией.

«Они видят, на что способны и сколько могут воевать. А воевать дальше не смогут. Вы видите, Россия поменяла тактику», — резюмировал президент.

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Алевтина Запольская
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