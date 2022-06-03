Лукашенко заявил, что Россия не стремится захватить Украину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о стремлениях России на Украине, подчеркнув, что она не планирует захватывать республику. Главу государства цитирует «Интерфакс».

«Поверьте, у [президента России Владимира] Путина, военных России, у них стремления Украину захватить, еще что-то — нет. Они просто показали: с Россией надо считаться. Не надо оскорблять президента России. Не надо душить русский язык, на котором все украинцы разговаривают», — заявил Лукашенко.

По его словам, у России «нет желания поработить, схватить и прочее». Больше всего, уверен президент, страну беспокоит собственная безопасность. «Я понимаю президента России. Мы по-разному обсуждаем темы, но я ничего не могу сказать, когда он говорит, что не только Россия, но и Беларусь находится под ударом», — сказал Лукашенко, подчеркнув, что государствам нужно думать о том, как защититься.

Кроме того, президент Белоруссии отметил, что американский финансист Джордж Сорос прав, говоря о вероятности новой мировой войны. «Надо сейчас остановиться в Украине», — добавили Лукашенко.

Ранее Лукашенко призвал Европу к единству с Россией. Оптимальным вариантом, по его словам, будет создание общего с РФ «огромного центра силы», построенного на объединении западных технологий и российских ресурсов.