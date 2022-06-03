Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Лукашенко призвал Европу объединиться с Россией

Президент Лукашенко призвал Европу объединиться с Россией и создать «огромный центр силы»

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Европу к единству с Россией. Об этом о высказался в беседе с журналистами, передает БЕЛТА.

По его словам, для Европы оптимальным вариантом будет создание общего с Россией «огромного центра силы», который будет построен на объединении западных технологий и российских ресурсов.

«Это ни Америка, ни Китай, никто бы не сравнился. Ну, безмозглые. В этом направлении не идут. И не только потому, что безмозглые, а потому, что американцы не пускают. Они сильны. Тут и армия их, тут и ядерные боеголовки. Все здесь. Поэтому у них рычагов достаточно, они держат Европу», — добавил Лукашенко.

Ранее белорусский президент сообщал о готовности помочь США с поставками детского питания. Глава республики уточнил, что начать поставки он может «хоть завтра».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Кадыров рассказал о задаче от Шойгу ускорить спецоперацию на Украине
Захарова назвала способ избежать третьей мировой войны
В районе проведения спецоперации заметили БМП-2 с дополнительной защитой
Новый владелец «Макдоналдс» рассказал о возобновлении работы точек в России
Bloomberg назвало «самого умного российского олигарха»
Лукашенко призвал Европу объединиться с Россией
«АвтоВАЗ» назвал дату возобновления выпуска Lada Granta
В Латвии выявили первый случай обезьяньей оспы
Елизавета II впервые встретилась с дочерью принца Гарри
56-летняя Синди Кроуфорд удивила фанатов внешностью до и после нанесения макияжа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.