Президент Лукашенко призвал Европу объединиться с Россией и создать «огромный центр силы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Европу к единству с Россией. Об этом о высказался в беседе с журналистами, передает БЕЛТА.

По его словам, для Европы оптимальным вариантом будет создание общего с Россией «огромного центра силы», который будет построен на объединении западных технологий и российских ресурсов.

«Это ни Америка, ни Китай, никто бы не сравнился. Ну, безмозглые. В этом направлении не идут. И не только потому, что безмозглые, а потому, что американцы не пускают. Они сильны. Тут и армия их, тут и ядерные боеголовки. Все здесь. Поэтому у них рычагов достаточно, они держат Европу», — добавил Лукашенко.

Ранее белорусский президент сообщал о готовности помочь США с поставками детского питания. Глава республики уточнил, что начать поставки он может «хоть завтра».