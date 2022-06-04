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В Турции заявили о невозможности принять новую волну беженцев из Сирии

Представитель Эрдогана Калын: Турция не сможет выдержать новую волну беженцев из Сирии

Фото: Shutterstock

Турция не сможет выдержать новую волну беженцев из Сирии. Высказывания официального представителя президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана приводит национальное агентство Anadolu.

Политик Ибрагим Калын заявил о невозможности принять в страну еще один поток граждан Сирии. «Это за пределами ее возможностей и способностей. Наоборот, мы прилагаем и будем прилагать необходимые усилия для добровольного, спокойного и достойного возвращения сирийских беженцев на родину», — уточнил он.

По словам Калына, власти Турции придают важное значение созданию коридора безопасности на сирийской стороне. «При этом Турция для недопущения создания там террористического коридора будет и впредь действовать так же решительно, как и прежде», — высказался в заключение спикер.

С целью остановить поток беженцев в 2016 году ЕС заключил с Турцией соглашение о приеме и размещении бегущих от войны сирийцев. Европейская сторона взяла на себя обязательства по строительству необходимой инфраструктуры. По состоянию на 2021 год, в Турции проживает около 3,7 миллиона беженцев из Сирии, еще 300 тысяч — из Афганистана.

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Майя Пономаренко
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