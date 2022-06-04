В Турции заявили о невозможности принять новую волну беженцев из Сирии

Представитель Эрдогана Калын: Турция не сможет выдержать новую волну беженцев из Сирии

Турция не сможет выдержать новую волну беженцев из Сирии. Высказывания официального представителя президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана приводит национальное агентство Anadolu.

Политик Ибрагим Калын заявил о невозможности принять в страну еще один поток граждан Сирии. «Это за пределами ее возможностей и способностей. Наоборот, мы прилагаем и будем прилагать необходимые усилия для добровольного, спокойного и достойного возвращения сирийских беженцев на родину», — уточнил он.

По словам Калына, власти Турции придают важное значение созданию коридора безопасности на сирийской стороне. «При этом Турция для недопущения создания там террористического коридора будет и впредь действовать так же решительно, как и прежде», — высказался в заключение спикер.

С целью остановить поток беженцев в 2016 году ЕС заключил с Турцией соглашение о приеме и размещении бегущих от войны сирийцев. Европейская сторона взяла на себя обязательства по строительству необходимой инфраструктуры. По состоянию на 2021 год, в Турции проживает около 3,7 миллиона беженцев из Сирии, еще 300 тысяч — из Афганистана.