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Власти российского города сравнили с борделем фасад местного бара

Власти Ярославля сравнили декор фасада бара с борделем и потребовали убрать его

Фото: Telegram-канал «76.ru - Ярославль онлайн»

Департамент градостроительства мэрии Ярославля направит уведомление владельцу местного бара, размещенного в старинном здании, с требованием убрать с фасада декор в виде позолоченных женских ног. Власти российского города сравнили украшение заведения с борделем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя мэрии.

Бар располагается на улице Собинова в здании, которое является памятником архитектуры конца ХIХ века, ему присвоен статус выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой церкви Власия». В начале мая работники бара обновили украшение фасада, укрепив на стенах элементы декора в виде позолоченных женских ног в синих туфлях. За счет этого создается впечатление, что внутри здания сидят девушки, свесив ноги наружу, а установленные на подоконниках цветники похожи на юбки.

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Украшение фасада вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Кому-то она показалась свежей и оригинальной, а кто-то назвал ее вызывающей. Из-за жалоб вопрос в пятницу, 3 июня, рассмотрел градостроительный совет Ярославля. Там заявили, что оценили смелый творческий подход к оформлению фасадов заведения в предыдущие годы и бережное содержание объекта культурного наследия. Однако, указали там, в нынешнем украшении участники градсовета «усмотрели широко распространенный на Западе символ домов терпимости, и в целом отмечено довольно грубое карикатурное исполнение».

В результате большинство участников совета проголосовало против «подобных решений». Владельцу заведения направят уведомление с требованием демонтировать декор.

Ранее сообщалось, что бывший клуб ветеранов в Чебоксарах превратился в похоронный магазин. В 2018 году сообщество для пенсионеров «Огонек» освободило здание, после чего чебоксарский городской совет ветеранов отказался подписывать документы по возврату. В 2021 году объект перешел к новому владельцу, который открыл на месте клуба магазин ритуальных услуг под названием «Погост».

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Марина Совина
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