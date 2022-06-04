Власти российского города сравнили с борделем фасад местного бара

Власти Ярославля сравнили декор фасада бара с борделем и потребовали убрать его

Департамент градостроительства мэрии Ярославля направит уведомление владельцу местного бара, размещенного в старинном здании, с требованием убрать с фасада декор в виде позолоченных женских ног. Власти российского города сравнили украшение заведения с борделем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя мэрии.

Бар располагается на улице Собинова в здании, которое является памятником архитектуры конца ХIХ века, ему присвоен статус выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой церкви Власия». В начале мая работники бара обновили украшение фасада, укрепив на стенах элементы декора в виде позолоченных женских ног в синих туфлях. За счет этого создается впечатление, что внутри здания сидят девушки, свесив ноги наружу, а установленные на подоконниках цветники похожи на юбки.

Украшение фасада вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Кому-то она показалась свежей и оригинальной, а кто-то назвал ее вызывающей. Из-за жалоб вопрос в пятницу, 3 июня, рассмотрел градостроительный совет Ярославля. Там заявили, что оценили смелый творческий подход к оформлению фасадов заведения в предыдущие годы и бережное содержание объекта культурного наследия. Однако, указали там, в нынешнем украшении участники градсовета «усмотрели широко распространенный на Западе символ домов терпимости, и в целом отмечено довольно грубое карикатурное исполнение».

В результате большинство участников совета проголосовало против «подобных решений». Владельцу заведения направят уведомление с требованием демонтировать декор.

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