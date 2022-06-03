Клуб ветеранов в российском городе превратили в похоронный магазин

На месте клуба ветеранов в Чебоксарах открыли похоронный магазин

Бывший клуб ветеранов в Чебоксарах превратился в похоронный магазин. В мэрии российского города заявили, что несколько лет назад объект передали частному лицу, уточняет издание «Подъем».

В 2018 году сообщество для пенсионеров «Огонек» освободило здание, после чего чебоксарский городской совет ветеранов отказался подписывать документы по возврату. В 2021 году объект перешел к новому владельцу, который открыл на месте клуба магазин ритуальных услуг под названием «Погост».

В октябре 2020 года жильцы многоквартирного дома в Липецке пожаловались на открывшийся на первом этаже здания похоронный магазин. Ранее на том же месте находилось кафе для поминальных обедов, но впоследствии его переделали под магазин ритуальных товаров. Граждане обеспокоились, что это повлияет на их психическое здоровье.

В апреле 2021 года россиянам назвали заведения, которые запрещено размещать на первых этажах жилых зданий. В список попали и магазины ритуальных услуг — они считаются опасными для здоровья людей. В случае появления такой торговой точки в доме адвокаты советуют жаловаться в местные органы исполнительной власти, жилищную инспекцию, Роспотребнадзор и прокуратуру.