Россиянам рассказали о запрещенных заведениях в жилых домах

В помещениях на первых этажах российских жилых домов не разрешается размещать бани, общественные туалеты и некоторые виды медицинских кабинетов. Об этом РИА Новости рассказали юристы.

Как отметили эксперты, по закону в многоквартирных домах можно открывать магазины, аптеки, ателье, салоны красоты и другие коммерческие объекты. Гражданам, недовольным таким соседством, избавиться от них почти невозможно. Но закон запрещает размещать на первых этажах жилых зданий учреждения, потенциально опасные для здоровья людей.

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К таким объектам относятся, например, общественные туалеты, предприятия ритуальных услуг, магазины автомобильных шин, запчастей и масел. Также нельзя размещать в домах производственные и складские помещения и комнаты для хранения пожароопасных приборов и веществ, лаборатории аппаратной диагностики, рентгеновские кабинеты, ветеринарные клиники.

Адвокаты посоветовали гражданам жаловаться в местные органы исполнительной власти, жилищную инспекцию, Роспотребнадзор и прокуратуру, если на первом этаже жилого дома обнаруживается одно из вышеуказанных заведений. При этом лучше сразу подавать коллективную жалобу.

В сентябре 2020-го правительство России запретило размещать детские кружки в подвалах и цокольных этажах зданий из соображений пожарной безопасности. Ограничение вступило в силу 1 января 2021 года. До этого был введен запрет на открытие в жилых домах и общественных зданиях магазинов бытовой химии, строительных материалов, мебели и автозапчастей.

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