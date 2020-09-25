В России запретили детские кружки в подвалах и на цокольных этажах

Правительство России запретило детские кружки в подвалах и на цокольных этажах зданий из соображений пожарной безопасности. Ограничение вступает в силу 1 января 2021 года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Речь идет о детских развлекательных и развивающих центрах, а также залах для проведения праздников и мероприятий, в том числе спортивных. Однако помещение можно использовать для организации детского досуга, если это было предусмотрено проектной документацией.

Также по новым правилам запрещается размещать на мансарде здания помещения для отдыха или оздоровления детей, если оно не имеет определенную степень огнестойкости. В таких объектах нельзя размещать более 50 детей. В том случае, если на этаже имеется только один эвакуационный выход, там запрещено размещать более 10 детей.

Ранее был введен запрет на открытие в жилых домах и общественных зданиях магазинов бытовой химии, строительных материалов, мебели и автозапчастей.

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