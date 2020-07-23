В Петербурге станет сложнее пить

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о запрете продажи алкоголя в барах и кафе площадью менее 50 квадратных метров, расположенных в жилых домах. Ограничение серьезно усложнит работу питейных заведений в городе, передает «Интерфакс».

Новые правила вступят в силу 1 января 2021 года. До этого срока рабочая группа должна найти решение, которое устроило бы и жильцов, и владельцев баров. «На одной чаше весов — спокойствие петербуржцев, особенно пожилых людей и детей, которые не хотят слушать под окнами шум от заведений, торгующих по ночам алкоголем сомнительного качества и происхождения. На другой — интересы добросовестных предпринимателей, чьи заведения не доставляют соседям беспокойства», — сказал Беглов.

Сообщается, что бары и кафе не должны закрыться совсем — достаточно отказаться от продажи алкоголя. Уже существующие заведения должны переформатироваться до 1 января 2021 года, в противном случае у них отзовут лицензию. Новые подобные точки общепита просто не смогут открыться легально.

Ранее в России запретили продажу алкоголя в заведениях общепита площадью менее 20 квадратных метров, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Ограничения направлены на борьбу с так называемыми «наливайками».

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