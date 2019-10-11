Российские подвалы откроют для кошек

Правительство России разработало проект постановления, согласно которому окна в подвалы многоквартирных домов должны быть открыты, чтобы кошки могли свободно перемещаться. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на заявление вице-премьера Виталия Мутко.

Документ также позволит обеспечить необходимый температурный режим в подвалах и технических помещениях многоквартирного дома.

На данный момент действует регламент, принятый в 1990-е годы, согласно которому все окна в подвалы должны быть закрыты. Многие регионы саботируют данную норму, а в нескольких городах даже объявляли карантин, поскольку из-за отсутствия у кошек доступа в помещения в подвалах развелись крысы. При нынешней законодательной ситуации часть животных оказывается замурованными в подвалах, где гибнет мучительной смертью, другая же погибает на улицах от холода.

В апреле 2018 года Минстрой России принял решение об обязательном сохранении продухов — специальных отверстий для циркуляции воздуха в фундаментах многоквартирных домов. Это сделано для того, чтобы кошки могли спокойно попадать в подвалы зданий и выходить из них.

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