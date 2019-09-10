Хомяк «захватил» многоквартирный дом в российском городе

Жители дома №39/1 по проезду Сперанского в Тюмени сообщили в СМИ о настойчивом хомяке, который неоднократно пытался обустроить жилище в одном из подъездов. Об этом пишет региональное онлайн-издание 72.ru.

Впервые хомяка заметили в подъезде в конце августа. Жильцы поймали грызуна, отвезли за город и там выпустили, однако неделю спустя снова увидели хомяка в подъезде. Обеспокоенные настойчивостью зверька жители подъезда обратились в управляющую компанию. Сотрудники УК дважды «выселяли» хомяка, но тот оба раза возвращался в подъезд.

Как отмечается в сообщении портала, хомяк устраивался в углу подъезда, грыз штукатурку и даже попытался вырыть себе нору. «Это полевой хомяк, он же хомяк обыкновенный. Зимой они впадают в спячку, для чего готовят себе нору. Возможно, до возведения многоэтажки на этом месте был его гнездовой участок», — прокомментировал изданию ситуацию профессор, доктор биологических наук ТюмГУ Сергей Гашев. Ученый добавил, что в холодное время года грызун может погибнуть, если оставить его на улице.

Жильцы подъезда разделились во мнении относительно дальнейшей судьбы животного — часть соседей настаивала на уничтожении грызуна. В результате хомяка оставила у себя одна из живущих в доме семей. По словам Сергея Гашева, хомяк способен комфортно перезимовать в городской квартире, хотя и не станет ручным.

По статистике «Ингосстраха», не менее 41 процента россиян, держащих дома хомяков, морских свинок и крыс, делали ремонт в последние три года.

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