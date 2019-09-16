Темпераментный кот заперся от хозяев в квартире

В Кемерово крупный кот случайно закрылся в квартире, его владельцам пришлось вызвать спасателей, чтобы взломать входную дверь. Об этом пишет А42.RU.

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Инцидент произошел в одном из домов на Сосновом бульваре. По словам хозяев, когда дверь вскрыли, оказалось, что она была закрыта изнутри на задвижку. При этом следов посторонних в квартире не обнаружили — в помещении находился только кот.

Как сообщили спасатели, домашний питомец оказался очень крупным и темпераментным и, предположительно, случайно задел щеколду, когда прыгал на дверь. В МЧС отметили, что аналогичные инциденты регулярно происходят с собаками.

В июле 2019 года в интернет попало видео с котом, мешавшим своей хозяйке ходить на работу. Утром при срабатывании будильника животное подбегало к мобильному телефону и отключало на нем звук, перебирая по экрану лапами. Хозяйка предположила, что именно это послужило причиной ее частых опозданий на работу.

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