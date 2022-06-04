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Похороненного заживо рабочего случайно обезглавили во время операции по спасению

Times of India: рабочие случайно отрезали голову экскаватором похороненному заживо коллеге

Фото: Rahul Sadhukhan / Globallookpress.com

Коллеги случайно обезглавили похороненного заживо рабочего во время операции по спасению его из завала в индийском городе Мадурай, штат Тамилнад. Об этом сообщает Times of India.

34-летний Сатхиш по кличке Виранан из округа Ироду занимался соединением дренажных труб в трехметровой траншее. Неожиданно земля осыпалась с края траншеи и заживо похоронила мужчину.

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«Вместо того, чтобы позвать на помощь, рабочие запаниковали и воспользовались экскаватором, чтобы попытаться откопать пострадавшего. В результате они отрезали ему голову», — заявил представитель спасателей.

Депутат Законодательной ассамблеи штата Тамилнад Мутхувел Карунанидхи Сталин объявил, что семье погибшего причитается компенсационная выплата в размере миллиона рупий (816,3 тысячи рублей).

Полиция арестовала инженера, супервайзера и оператора экскаватора. Им вменяется причинение смерти по неосторожности.

Почва осыпалась, так как в момент проведения работ экскаватор использовали для работ поблизости. Спасатели откопали тело погибшего и извлекли его при помощи веревок. Ширина траншеи составляла мене 60 сантиметров, в ней мог работать только один человек. Руководитель объекта заявил, что сотрудники, выполняющие работы в глубоких ямах, должны пользоваться страховочной веревкой.

Ранее сообщалось, что семья из деревни вблизи индийского города Банихал, союзная территория Джамму и Кашмир, заживо похоронила новорожденную девочку после того, как врачи ошибочно констатировали ее смерть. Спустя час после похорон в связи с протестами местных жителей родители выкопали младенца из могилы для перезахоронения и обнаружили, что девочка жива.

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Алиса Дмитриева
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