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В Херсонской области раскрыли планы об интеграции с Россией

Замглавы Херсонской области Стремоусов заявил о продолжении интеграции региона с Россией

Фото: РИА Новости

Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион продолжит интеграцию в Россию, несмотря на позицию Евросоюза по этому вопросу. Его слова приводит РИА Новости.

Стремоусов раскрыл планы региона об интеграции с Россией и заявил, что этот процесс продолжится вне зависимости от заявлений и позиций Евросоюза.

«Наш регион станет составной частью Российской Федерации, и этому никому не под силам помешать. Российские паспорта выдавались и будут выдавать в области. Все больше жителей Херсонщины будут становиться гражданами России», — подчеркнул он.

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Представитель администрации Херсонской области добавил, что вместе с главой региона Владимиром Сальдо получит российское гражданство в ближайшее время.

«Я буду гордиться этим и понимать, что я гражданин свободного государства, в котором моя культура и ценности являются стойкими. Жители Херсонщины благодарны президенту России, который дал возможность нам всем почувствовать себя составной частью одного большого целого», — заключил Стремоусов.

Ранее в Херсонской области рассказали о сроках референдума о будущем региона. По словам Стремоусова, этот вопрос не стоит на повестке дня.

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Марина Совина
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