В Херсонской области рассказали о сроках референдума о будущем региона

Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов: проведения референдума на повестке дня нет

Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов в беседе с РИА Новости рассказал о сроках проведения референдума, в ходе которого местные жители могут выбрать будущее своего региона.

По его словам, проведение референдума на повестке дня пока не стоит, плебисцит возможен после стабилизации ситуации. Стремоусов подчеркнул, что на сегодняшний день первоочередной задачей является возвращение региона к нормальной мирной жизни. Так, сейчас решаются вопросы выплат пенсий, социальных пособий, запуска экономики области.

«После полной стабилизации ситуации в регионе мы будем говорить про плебисцит, на котором жители Херсонской области выберут свое будущее», — заявил Стремоусов.

В конце мая Стремоусов заявил, что Херсонская область в ближайшее время намерена войти в состав России и стать полноценным субъектом Российской Федерации. Член Совфеда Сергей Цеков говорил, что референдумы о вхождении в состав РФ новых регионов могут пройти уже в этом году. В Кремле сказали, что жители Донбасса и Запорожской и Херсонской областей Украины сами определят свое будущее.