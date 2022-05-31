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В Херсонской области заявили о намерении войти в состав России в ближайшее время

Власти Херсонской области заявили, что регион в ближайшее время станет частью России

Фото: РИА Новости

Херсонская область в ближайшее время станет частью России и полноценным субъектом Российской Федерации. Об этом заявил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости.

«Я лично вижу Херсонскую область, подчеркиваю, не республику, а область, в составе Российской Федерации», — заявил Стремоусов.

Замглавы администрации отметил, что сроки присоединения к РФ будут зависеть от жителей области. По его оценкам, за вхождение в состав России проголосуют примерно 60-70 процентов населения Херсонщины.

Стремоусов также подчеркнул, что Херсонская область «в любом случае» уже в ближайшее время станет полноценным субъектом Российской Федерации.

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Алевтина Запольская
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