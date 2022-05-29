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В Херсонской области назвали срок вхождения в состав России

Замглавы администрации Херсонской области назвал срок вхождения в состав России

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Вопрос о вхождении Херсонской области в состав России будет решен ближе к следующему году. Такие сроки назвал замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в беседе с Reuters.

Чиновник пояснил, что на сроки могут повлиять боевые действия, и вряд ли решение будет принято осенью. По его словам, местные власти готовят административную систему и примут решение об официальном запросе на присоединение к России ближе к концу года.

При этом Стремоусов, ранее опровергавший сообщения о возможном референдуме о присоединении к России, заявил изданию, что голосование все же может состояться. Он добавил, что о сроке будет объявлено позже, но это произойдет «не сегодня и не завтра», поскольку первоочередная задача состоит в восстановлении порядка в Херсонской области.

Ранее сообщалось, что Херсонская и Запорожская области начали процесс перехода на российский телефонный код +7 вместо украинского +380. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что в регион уже зашли новые операторы, местным жителям начали продавать соответствующие сим-карты в Херсоне, Мелитополе и Бердянске.

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Виктория Кондратьева
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