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Херсон и Запорожье перешли на российский телефонный код

Херсонская и Запорожская области перешли на российский телефонный код +7

Фото: Unsplash

Херсонская и Запорожская области начали процесс перехода на российский телефонный код +7 вместо украинского +380. Об этом рассказал РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

По его словам, в регион уже зашли новые операторы, местным жителям начали продавать соответствующие сим-карты в Херсоне, Мелитополе и Бердянске.

Как отмечает агентство, дозвониться на номера с кодом +7 на территории регионов получается уже сейчас.

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко счел преждевременным обсуждать создание военной базы в Запорожской области, несмотря на просьбы местной администрации — она обосновала эту инициативу желанием местных жителей.

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Алевтина Запольская
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