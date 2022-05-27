Херсон и Запорожье перешли на российский телефонный код

Херсонская и Запорожская области перешли на российский телефонный код +7

Херсонская и Запорожская области начали процесс перехода на российский телефонный код +7 вместо украинского +380. Об этом рассказал РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

По его словам, в регион уже зашли новые операторы, местным жителям начали продавать соответствующие сим-карты в Херсоне, Мелитополе и Бердянске.

Как отмечает агентство, дозвониться на номера с кодом +7 на территории регионов получается уже сейчас.

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко счел преждевременным обсуждать создание военной базы в Запорожской области, несмотря на просьбы местной администрации — она обосновала эту инициативу желанием местных жителей.