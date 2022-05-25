МИД счел преждевременным обсуждать создание российской базы под Херсоном

Замглавы МИД Руденко заявил, что впервые слышит о создании базы в Херсонской области

Замглавы МИД России Андрей Руденко счел преждевременным обсуждать возможное создание военной базы РФ в Херсонской области, передает РИА Новости.

«Преждевременно это комментировать, я первый раз об этом слышу», — сказал Руденко.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в регионе должна быть российская военная база. «Мы будем об этом просить, и в этом заинтересовано все население. Это прежде всего жизненно необходимо и станет гарантом безопасности региона и его жителей», — сказал он

Российские войска в марте взяли Херсонскую область в ходе специальной военной операции на территории Украины. В конце апреля там была сформирована военно-гражданская администрация, которая сообщила, что обратится к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять область в состав РФ.