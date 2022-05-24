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Власти Херсонской области попросили Россию разместить в регионе военную базу

Херсонская область попросила о размещении в регионе российской военной базы

Фото: РИА Новости

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что власти региона выступили с просьбой к России о размещении военной базы. По его словам, эта мера стала бы гарантией его безопасности, сообщает РИА Новости.

«В Херсонской области должна быть военная база Российской Федерации. Мы будем об этом просить, и в этом заинтересовано все население. Это, прежде всего, жизненно необходимо и станет гарантом безопасности региона и его жителей», — заявил Стремоусов.

Он добавил, что на сегодняшний день именно российские солдаты выступают в роли защитников региона от украинских военных, которые, в свою очередь, предпринимают постоянные попытки нанести ракетные удары по разным городам.

Ранее российские силовики раскрыли деятельность сети закрытых чатов спецслужб Украины на брошенных Киевом территориях для наводки ударов, в результате которых погибали военные России и Донецкой народной республики (ДНР). По имеющейся информации, в небольших городах, которые бросили украинские войска, сотрудники СБУ набирали агентов прямо из соцсетей.

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Марина Совина
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