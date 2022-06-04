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В Минобороны раскрыли подробности пожара в ските Святогорской Лавры в ДНР

В Минобороны России заявили о поджоге ВСУ скита Свято-Успенской Святогорской лавры в ДНР

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В Министерстве обороны России раскрыли подробности пожара на территории Всехсвятского скита Свято-Успенской Святогорской Лавры в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в ведомстве сообщили журналистам.

Согласно заявлению, 4 июня при отступлении из города Святогорск подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили поджог деревянного скита Всех Святых Земли Русской Свято-Успенской Святогорской лавры.

В сообщении также приводится информация от местных жителей, согласно которой в пространство под куполом храма стреляли зажигательными боеприпасами из крупнокалиберного пулемета, установленного на украинском бронеавтомобиле «Козак».

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В Минобороны РФ добавили, что после поджога бойцы ВСУ на большой скорости уехали в южном направлении в сторону подконтрольного Киеву населенного пункта Сидорово.

«Находившиеся к северу от Святогорска подразделения российских Вооруженных сил не ведут боевых действий в данном районе и не обстреливают территорию Святогорского историко-архитектурного заповедника», — заявили в ведомстве.

Ранее 4 июня Украинская православная церковь сообщила, что на территории Всехсвятского скита Свято-Успенской Святогорской Лавры в результате боевых действий произошел мощный пожар. Пламя полностью охватило главный храм обители. Информации о погибших и пострадавших нет.

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Сергей Истомин
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