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В ДНР из-за боевых действий загорелся скит Святогорской Лавры

УПЦ сообщила о мощном пожаре в ските Святогорской Лавры в ДНР из-за боевых действий

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

На территории Всехсвятского скита Свято-Успенской Святогорской Лавры в ДНР произошел мощный пожар в результате боевых действий. Об этом со ссылкой на данные Украинской православной церкви (УПЦ) сообщает РИА Новости.

По сведениям УПЦ, пламя полностью охватило главный храм обители. Информации о погибших и пострадавших в результате возгорания пока нет.

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1 июня стало известно, что три священнослужителя Святогорской Лавры — архимандрит Галактион, монарх Аристоклий и черница Варвара — погибли под обстрелом, еще трое — иеромонахи Иоасаф и Амфилохий, а также иеродиакон Алипий — получили ранения. Во время обстрела со стороны Украины пострадали третий и четвертый монашеские корпуса Святогорской Свято-Успенской Лавры. Число погибших и пострадавших прихожан не уточнялось.

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Сергей Истомин
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