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Три священнослужителя Святогорской Лавры в ДНР погибли под обстрелом

УПЦ: три священнослужителя Святогорской Лавры в ДНР погибли под обстрелом

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Три священнослужителя Святогорской Лавры в Донецкой народной республике (ДНР) погибли под обстрелом, еще трое были ранены в результате обстрела в среду, 1 июня, сообщает сайт канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Согласно данным УПЦ, благочинный Свято-Успенской Святогорской Лавры архимандрит Галактион (Вуйченко) и еще два человека из братии монастыря погибли. Еще три человека получили ранения. Во время обстрела со стороны Украины пострадали третий и четвертый монашеские корпуса Святогорской Свято-Успенской Лавры.

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«При обстреле погибли благочинный Лавры архимандрит Галактион, монах Аристоклий, черница Варвара. Ранения получили иеромонахи Иоасаф и Амфилохий, а также иеродиакон Алипий», — говорится в сообщении. При этом число погибших и пострадавших прихожан пока неизвестно.

Ранее власти ДНР рассказали, что с 2014 года на территории республики при обстрелах погибли более 8,6 тысячи жителей.

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Марина Совина
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