Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ДНР назвали число погибших из-за боевых действий с 2014 года

Власти ДНР зафиксировали более 8,6 тысячи погибших из-за боевых действий с 2014 года

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Власти Донецкой народной республики (ДНР) зафиксировали гибель в результате боевых действий более 8,6 тысячи жителей с 2014 года. Такое число погибших в беседе с РИА Новости назвал начальник республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы минздрава республики Дмитрий Калашников.

По его словам, за восемь лет было исследовано 5,1-5,2 тысячи погибших в результате пулевых, огнестрельных, взрывных, осколочных ранений. С 24 февраля 2022 года уже исследовано только погибших вследствие огнестрельных ранений более 3,5 тысяч, что составляет 40 процентов от числа всех жертв. Таким образом, уточнил Калашников, число погибших составляет примерно 8,6-8,7 тысячи человек.

Кроме того, с 2014 года ежедневно велась работа и по подсчету скончавшихся скоропостижно и умерших в больнице. На 2014-2015 годы приходится 60 процентов погибших из числа гражданского населения. Минздрав ДНР ежедневно обновляет базы образцов ДНК и фотографий тел погибших и умерших, чтобы их могли разыскать родственники.

Ранее председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина сообщила, что власти республики намерены судить в рамках международного трибунала за военные преступления бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, бывшего президента страны Петра Порошенко и нынешнего главу государства Владимира Зеленского.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сотни миллионов долларов
Педиатр назвал веский повод обратиться к врачу
В российских фитнес-клубах возникла угроза нехватки тренажеров
Володин отреагировал на предложение Киссинджера по Украине
140-килограммовая певица показала лицо без макияжа и восхитила фанатов
Врач назвал лучший способ бросить курить
Оценены потери Европы от прекращения импорта топлива из России
Экономист оценил «бездонный» источник газа для Европы
Слуцкий рассказал о будущем ЛДПР
Раскрыт способ сэкономить на зелени в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.