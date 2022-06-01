В ДНР назвали число погибших из-за боевых действий с 2014 года

Власти ДНР зафиксировали более 8,6 тысячи погибших из-за боевых действий с 2014 года

Власти Донецкой народной республики (ДНР) зафиксировали гибель в результате боевых действий более 8,6 тысячи жителей с 2014 года. Такое число погибших в беседе с РИА Новости назвал начальник республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы минздрава республики Дмитрий Калашников.

По его словам, за восемь лет было исследовано 5,1-5,2 тысячи погибших в результате пулевых, огнестрельных, взрывных, осколочных ранений. С 24 февраля 2022 года уже исследовано только погибших вследствие огнестрельных ранений более 3,5 тысяч, что составляет 40 процентов от числа всех жертв. Таким образом, уточнил Калашников, число погибших составляет примерно 8,6-8,7 тысячи человек.

Кроме того, с 2014 года ежедневно велась работа и по подсчету скончавшихся скоропостижно и умерших в больнице. На 2014-2015 годы приходится 60 процентов погибших из числа гражданского населения. Минздрав ДНР ежедневно обновляет базы образцов ДНК и фотографий тел погибших и умерших, чтобы их могли разыскать родственники.

Ранее председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина сообщила, что власти республики намерены судить в рамках международного трибунала за военные преступления бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, бывшего президента страны Петра Порошенко и нынешнего главу государства Владимира Зеленского.