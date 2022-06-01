Власти ДНР захотели провести трибунал над Порошенко и Зеленским

Власти ДНР намерены судить Порошенко и Зеленского в рамках международного трибунала

Власти Донецкой Народной Республики намерены судить в рамках международного трибунала бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, бывшего президента страны Петра Порошенко и нынешнего главу государства Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елену Шишкину.

«Военный преступник — не только тот, у кого в руках оружие и который на спусковой крючок нажимает. Это и тот генерал, который отдает приказ, это и те президенты, а их было трое — Турчинов, исполняющий обязанности, Порошенко и Зеленский. Своими подписями они посылали нацистов на Донбасс для убийства мирного населения», — сказала депутат.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин оценил объем доказательств для проведения первого этапа трибунала над военными ВСУ. По его словам, в доказательствах военных преступлений пленных украинских бойцов нет недостатка, что, в свою очередь, приближает проведение первого этапа трибунала. «Мы можем говорить сейчас, что у нас уже хватает материалов из тех показаний, которые [военнослужащие ВСУ] дают в рамках работы правоохранительных органов», — отметил глава ДНР.