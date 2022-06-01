Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Власти ДНР захотели провести трибунал над Порошенко и Зеленским

Власти ДНР намерены судить Порошенко и Зеленского в рамках международного трибунала

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Власти Донецкой Народной Республики намерены судить в рамках международного трибунала бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, бывшего президента страны Петра Порошенко и нынешнего главу государства Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елену Шишкину.

«Военный преступник — не только тот, у кого в руках оружие и который на спусковой крючок нажимает. Это и тот генерал, который отдает приказ, это и те президенты, а их было трое — Турчинов, исполняющий обязанности, Порошенко и Зеленский. Своими подписями они посылали нацистов на Донбасс для убийства мирного населения», — сказала депутат.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин оценил объем доказательств для проведения первого этапа трибунала над военными ВСУ. По его словам, в доказательствах военных преступлений пленных украинских бойцов нет недостатка, что, в свою очередь, приближает проведение первого этапа трибунала. «Мы можем говорить сейчас, что у нас уже хватает материалов из тех показаний, которые [военнослужащие ВСУ] дают в рамках работы правоохранительных органов», — отметил глава ДНР.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США испугались последствий из-за конфискации активов Банка России
Власти ДНР захотели провести трибунал над Порошенко и Зеленским
Россиянка побывала в Египте и описала страну фразой «кризис не щадит никого»
Европе предрекли «драку» за газ
Москвич присмотрелся к памятнику Пушкину и сделал «позорное открытие»
В ДНР проведут трибуналы над украинскими военными преступниками
Реаниматолог предупредил об особенной боли при инфаркте
В Совфеде назвали последствия эмбарго ЕС на импорт российской нефти
Гиена утащила ребенка из церкви
Зеленский озвучил ежедневные потери украинской армии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.