В Донецке в результате обстрела ВСУ погибла женщина

Женщина погибла в Петровском районе Донецка при обстреле ВСУ

В Петровском районе Донецка на улице Углегорской в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) погибла женщина. Об этом штаб территориальной обороны ДНР сообщил в своем Telegram-канале.

В штабе уточнили, что погибшая была 1944 года рождения.

Там добавили, что ВСУ применяют артиллерию калибром 122 миллиметра.

1 июня сообщалось, что при обстреле со стороны ВСУ погиб один из старейших священников Донецкой епархии Украинской православной церкви (УПЦ) Александр Ткаченко. Он получил смертельное ранение, находясь у своего дома во время обстрела Донецка 30 мая.