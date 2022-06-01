Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Один из старейших священников Донецка погиб под обстрелом в Донбассе

РПЦ сообщили о гибели протодиакона УПЦ Ткаченко из-за обстрела Донецка со стороны ВСУ

Фото: Telegram-канал «Медный Колокол»

Из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе погиб один из старейших священников Донецкой епархии Украинской православной церкви (УПЦ) Александр Ткаченко. Об этом сообщает сайт Русской православной церкви (РПЦ).

Как рассказали в РПЦ, клирик был смертельно ранен у своего дома во время обстрела Донецка 30 мая.

Там также добавили, что 1990-е годы протодиакон служил регентом архиерейского хора Свято-Николаевского храма, который в то время был кафедральным собором Донецка.

Ранее стало известно, что во время обстрела Донецка со стороны ВСУ 31 мая погибли женщина и ребенок. Также власти Луганской народной республики (ЛНР) сообщили о раненных и погибших в результате обстрела дома престарелых в Стаханове.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Путин уволил пятерых генералов
Бывшая жена Градского захотела отсудить жилье у собственных детей
Россиянам назвали способы сделать волосы более густыми
Вирусолог призвал россиян избегать контактов во время вспышки оспы обезьян
Европа гарантировала Венгрии поставки российской нефти по морю
Автоюрист оценил вероятность получения нового штрафа за ремень безопасности
«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Погба
Двое россиян умерли от редкой инфекции после укуса клеща
Любови Соболь утвердили полгода колонии
Московские аэропорты задумали открыть duty free на внутренних рейсах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.