Один из старейших священников Донецка погиб под обстрелом в Донбассе

РПЦ сообщили о гибели протодиакона УПЦ Ткаченко из-за обстрела Донецка со стороны ВСУ

Из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе погиб один из старейших священников Донецкой епархии Украинской православной церкви (УПЦ) Александр Ткаченко. Об этом сообщает сайт Русской православной церкви (РПЦ).

Как рассказали в РПЦ, клирик был смертельно ранен у своего дома во время обстрела Донецка 30 мая.

Там также добавили, что 1990-е годы протодиакон служил регентом архиерейского хора Свято-Николаевского храма, который в то время был кафедральным собором Донецка.

Ранее стало известно, что во время обстрела Донецка со стороны ВСУ 31 мая погибли женщина и ребенок. Также власти Луганской народной республики (ЛНР) сообщили о раненных и погибших в результате обстрела дома престарелых в Стаханове.