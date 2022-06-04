В Донецке прогремела серия взрывов

Украинские войска обстреляли Ворошиловский район Донецка из БМ-21 «Град»

Серия взрывов прогремела в центре Донецка, сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своем Telegram-канале, украинские войска в 21.05 (совпадает с мск) обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив 40 ракет из БМ-21 «Град».

Ранее сообщалось, что ребенок погиб в результате взрыва в Мариуполе. «В результате детонации взрывоопасного предмета на территории школы №30, расположенной по улице Днестровской, погиб ребенок», — заявили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).