Байдена эвакуировали во время отдыха

Президента США Джо Байдена эвакуировали из-за ошибки пилота частного самолета

Президента США Джо Байдена вынудили эвакуироваться, когда он со своей семьей отдыхал в своем доме в штате Делавэр. Причиной этого стала ошибка пилота частного самолета, который случайно вошел в закрытую воздушную зону над городом, сообщает ТАСС.

«Секретная служба США опубликует заявление в ближайшее время. Небольшой частный самолет вошел в запретное воздушное пространство. Все указывает на то, что это произошло по ошибке, и были приняты меры предосторожности. Не было никакой угрозы для президента или его семьи», — сказано в заявлении, которое распространил Белый дом.

Отмечается, что американского лидера вместе с супругой доставили в безопасное место, а дорогу у их дома временно перекрыли. Позже они вернулись в свои владения.

Ранее Американская автомобильная ассоциация (ААА) сообщала, что бензин на автозаправках в США подорожал вдвое со дня инаугурации президента страны Джо Байдена. По имеющимся данным, средняя стоимость бензина марки Regular в субботу возросла до 4,81 доллара (304 рубля) за галлон и обновила исторический максимум.