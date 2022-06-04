Бензин в США подорожал вдвое со дня инаугурации Байдена

Американская автомобильная ассоциация: цены на бензин в США выросли вдвое с января 2021-го

Бензин на автозаправках в США подорожал вдвое со дня инаугурации президента страны Джо Байдена. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на Американскую автомобильную ассоциацию (ААА).

По данным ААА, средняя стоимость бензина марки Regular в субботу возросла до 4,81 доллара (304 рубля) за галлон и обновила исторический максимум. В январе 2021 года, когда Байден вступил в должность, этот показатель составлял 2,38 доллара (150 рублей) за галлон.

Самый дорогой бензин в штате Калифорния. Один галлон топлива обходится его жителям в 6,3 доллара (399 рублей). Высокие цены на топливо в Неваде, Аризоне, Аляске и Орегоне.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден прокомментировал ситуацию с ценами на топливо и продовольствие в США. По его мнению, они вряд ли снизятся из-за продолжающегося кризиса на Украине.

