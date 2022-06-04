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В Запорожской области нейтрализовали группу диверсантов

Член ВГА Запорожской области Рогов заявил о нейтрализации группы украинских диверсантов

Фото: РИА Новости

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в регионе нейтрализовали украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), передает РИА Новости.

Рогов сообщил о нейтрализации группы украинских диверсантов и добавил, что на данный момент ведутся следственные действия. По его словам, силовики ликвидировали членов ДРГ, оказавших сопротивление при задержании.

«В Мелитопольском районе ликвидирована диверсионно-разведывательная группа террористов Зеленского. В нее входили хорошо подготовленные люди, имеющие прямое отношение к украинским спецслужбам», — сообщил он.

Ранее в Запорожской области начали изымать оружие, которое раздавали гражданам киевские власти. Замначальника ГУ МВД региона Алексей Селиванов подчеркнул, что «практически все» оружие можно отследить».

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Марина Совина
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